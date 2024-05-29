Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах... от 19 ноября 1990 года», — указано в законе.

Ранее документ одобрила верхняя палата парламента республики.

В апреле Лукашенко дал согласие на внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ, который Минск ратифицировал в 1992 году. В пресс-службе президента отмечали, что документ не означает выхода Белоруссии из договора и прекращения внутренних процедур, связанных с его выполнением, в вооруженных силах, напоминает RT.

