Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ
Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко. Документ размещен на национальном правовом портале.
«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах... от 19 ноября 1990 года», — указано в законе.
Ранее документ одобрила верхняя палата парламента республики.
В апреле Лукашенко дал согласие на внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ, который Минск ратифицировал в 1992 году. В пресс-службе президента отмечали, что документ не означает выхода Белоруссии из договора и прекращения внутренних процедур, связанных с его выполнением, в вооруженных силах, напоминает RT.
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