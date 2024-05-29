Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ

Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко. Документ размещен на национальном правовом портале.

Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах... от 19 ноября 1990 года», — указано в законе.

Ранее документ одобрила верхняя палата парламента республики.

В апреле Лукашенко дал согласие на внесение в парламент законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ, который Минск ратифицировал в 1992 году. В пресс-службе президента отмечали, что документ не означает выхода Белоруссии из договора и прекращения внутренних процедур, связанных с его выполнением, в вооруженных силах, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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