Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

Он отметил, что законопроект был одобрен голосами 53 депутатов. Законопроект передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.

Ранее депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя заявил в разговоре с НСН, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе заключался еще в СССР, а сегодня его постулатам никто не следует. По его словам, Молдавии его приостановка нужна для наращивания собственных запасов оружия, передает «Радиоточка НСН».

