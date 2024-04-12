Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ
Депутаты парламента Молдавии одобрили в окончательном чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
Он отметил, что законопроект был одобрен голосами 53 депутатов. Законопроект передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.
Ранее депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя заявил в разговоре с НСН, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе заключался еще в СССР, а сегодня его постулатам никто не следует. По его словам, Молдавии его приостановка нужна для наращивания собственных запасов оружия, передает «Радиоточка НСН».
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