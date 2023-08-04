Белоруссия пригрозила ЕС ответными мерами

Как отмечается, республика отсавляет за собой право на ответ.

В министерстве подчеркнули, что такие действия Еврокомиссии по сути разрушают все дороги, ведущие к восстановлению нормальных отношений между Брюсселем и Минском.

Кроме того, в заявлении МИД Белоруссии подчеркивается, что все попытки неприкрытого вмешательства в дела страны с целью помешать развитию экономики обречены на провал.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

