Белоруссия пригрозила ЕС ответными мерами

Новые ограничительные меры, введенные Евросоюзом против Белоруссии, стали продолжением той недружественной политики, которую власти Европейского союза ведут против Минска, заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщает «МК».

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Как отмечается, республика отсавляет за собой право на ответ.

В министерстве подчеркнули, что такие действия Еврокомиссии по сути разрушают все дороги, ведущие к восстановлению нормальных отношений между Брюсселем и Минском.

Кроме того, в заявлении МИД Белоруссии подчеркивается, что все попытки неприкрытого вмешательства в дела страны с целью помешать развитию экономики обречены на провал.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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