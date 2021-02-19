Белоруссия предложила РФ расширить ж/д и авиасообщение

Отмечается, что идея была озвучена в ходе заседания координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. В частности, России было предложено увеличить частоту поездов по маршруту Минск-Москва до ежедневной, а также возобновить движение поездов до Петербурга и Адлера.

Стороны также в ходе встречи высказались за возвращение авиасообщения между странами до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса. В том числе, было озвучено предложение увеличить число полетов по востребованным направлениям - в Калининград и Сочи.

