Белоруссия предложила РФ расширить ж/д и авиасообщение

Белоруссия предложила России расширить железнодорожное и авиасообщение между государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Минтранс.

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Отмечается, что идея была озвучена в ходе заседания координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. В частности, России было предложено увеличить частоту поездов по маршруту Минск-Москва до ежедневной, а также возобновить движение поездов до Петербурга и Адлера.

Стороны также в ходе встречи высказались за возвращение авиасообщения между странами до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса. В том числе, было озвучено предложение увеличить число полетов по востребованным направлениям - в Калининград и Сочи.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПоездаБелоруссия
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