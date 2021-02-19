Белоруссия предложила РФ расширить ж/д и авиасообщение
Белоруссия предложила России расширить железнодорожное и авиасообщение между государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский Минтранс.
Отмечается, что идея была озвучена в ходе заседания координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. В частности, России было предложено увеличить частоту поездов по маршруту Минск-Москва до ежедневной, а также возобновить движение поездов до Петербурга и Адлера.
Стороны также в ходе встречи высказались за возвращение авиасообщения между странами до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса. В том числе, было озвучено предложение увеличить число полетов по востребованным направлениям - в Калининград и Сочи.
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