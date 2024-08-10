Белоруссия после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками

МИД Белоруссии заявил, что Минск намерен довести сведения об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН, ОБСЕ, и до членов других объединений, в которых участвует.

Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны

В ведомстве также уточнили, что планируют провести консультации с союзниками и партнерами по линии международных структур.

Как сообщил президент Белоруссии Александра Лукашенко, 9 августа примерно в 19:04 часов над территорией страны были сбиты воздушные цели, отправленные со стороны Украины.

Президент Белоруссии уже поручил министерству обороны страны и генштабу ВС республики провести мероприятия для обеспечения безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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