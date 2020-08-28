Белоруссия ответила на объявленную Украиной паузу в отношениях
Решение Украины поставить на паузу диалог с Белоруссией наносит ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — говорится в заявлении ведомства.
В Белоруссии напомнили, что никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность соседнего государства, а также право на самостоятельный путь.
В заявлении отмечается, что Украина призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране, и эта позиция явно продиктована ЕС и США.
Ранее о паузе в контактах с Белоруссией заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.
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