Белоруссия ответила на объявленную Украиной паузу в отношениях

Решение Украины поставить на паузу диалог с Белоруссией наносит ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — говорится в заявлении ведомства.

Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

В Белоруссии напомнили, что никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность соседнего государства, а также право на самостоятельный путь.

В заявлении отмечается, что Украина призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране, и эта позиция явно продиктована ЕС и США.

Ранее о паузе в контактах с Белоруссией заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:УкраинаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры