Белоруссия ответила на объявленную Украиной паузу в отношениях

В Белоруссии напомнили, что никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность соседнего государства, а также право на самостоятельный путь.

В заявлении отмечается, что Украина призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране, и эта позиция явно продиктована ЕС и США.

Ранее о паузе в контактах с Белоруссией заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.

