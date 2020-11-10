Белоруссия объявила о высылке двух британских дипломатов

Военный атташе Великобритании Тимоти Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Белоруссии персонами нон-грата, дипломатов высылают из республики. Об этом пишет издание Tut.by.

Белорусская сторона объяснила свое решение тем, что дипломаты набдюдали за ходом протестных акций. Официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз заявил, что деятельность высланных дипломатов была не совместима с их статусом. Он добавил, что решение является вынужденным.

Сообщается, что высланные дипломаты якобы встречались с представителями НКО и собирали информацию о протестах в Белоруссии. Лиса Тамвуд, как утверждают в МИД, координировало работу брюссельского бюро журналистов BBC, которые прибылт в республику для освещения работы штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихоновской.

Тимоти Уайт-Бойкот и Лиса Тамвуд уже покинули страну.

Великобритания в ответ раскритиковала действия белорусских властей. Представители Соединенного Королевства подчеркнули, что президент Александр Лукашенко не сможет скрыть факт угнетения собственных граждан. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости привлечения к ответственности тех, кто применяет против протестующих насилие.