Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило тысячу человек
Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии, которые состоялись во многих города страны 8 ноября, превысило тысячу человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
Больше всего задержанных из 1039 человек - в Минске. МВД Белоруссии число задержанных не сообщает.
В марше народовластия оппозиции, прошедшем в Минске в воскресенье, приняли участие около семи тысяч человек.
Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru