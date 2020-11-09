Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило тысячу человек

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии, которые состоялись во многих города страны 8 ноября, превысило тысячу человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Больше всего задержанных из 1039 человек - в Минске. МВД Белоруссии число задержанных не сообщает.

В марше народовластия оппозиции, прошедшем в Минске в воскресенье, приняли участие около семи тысяч человек.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

