Белоруссия может перейти на оплату энергоносителей российским рублем
Правительство Белоруссии рассматривает возможность рассчитываться за энергоносители в российских рублях. Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на премьер-министра республики Романа Головченко.
Головченко поручил проработать возможность «отвязки наших расчетов от долларов США» и перехода на фиксацию в российских рублях.
Премьер-министр Белоруссии подчеркнул, что такое решение — реакция страны на санкции Евросоюза.
Кроме того, Головченко обратил внимание на важность переориентировки белорусского экспорта с украинского рынка на рынки России и Китая.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск никогда не планировал воевать с Украиной.
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