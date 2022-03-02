Белоруссия может перейти на оплату энергоносителей российским рублем

Головченко поручил проработать возможность «отвязки наших расчетов от долларов США» и перехода на фиксацию в российских рублях.

Премьер-министр Белоруссии подчеркнул, что такое решение — реакция страны на санкции Евросоюза.

Кроме того, Головченко обратил внимание на важность переориентировки белорусского экспорта с украинского рынка на рынки России и Китая.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск никогда не планировал воевать с Украиной.

