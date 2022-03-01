Лукашенко не исключил возможность встречи Зеленского и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в случае прогресса переговоров. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

Украина может нанести превентивный удар по Белоруссии

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о начале второго этапа переговоров России и Украины второго марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не назвал точную дату второй встречи делегаций, но подчеркнул, что Украина всегда готова к началу переговоров.

В то же время Кулеба отметил, что Украина не поедет на них, если целью переговоров станет обсуждение российских ультиматумов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
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