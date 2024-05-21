Песков: Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет

Речи об участии президента России Владимира Путина в похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Прощание с погибшим президентом Ирана Раиси началось в Тебризе

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия», — подчеркнул представитель Кремля, говоря о возможном участии Путина или представителя России в церемонии.

Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и иранская делегация погибли в результате крушения вертолета в районе города Верзеган, напоминает «Свободная пресса». По информации СМИ, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПохороныИранВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры