Бельгия: Нехватка газа в Германии повлияет на другие страны ЕС

По его мнению, Германия - это единственная страна, допустившая сокращение своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия не станет возмещать России ущерб за национализацию «Северного потока – 2», но и не сможет пользоваться газопроводом.