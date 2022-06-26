Бельгия: Нехватка газа в Германии повлияет на другие страны ЕС
Если у в Германии возникнут трудности из-за дефицита газа, они затронут и остальные страны Евросоюза. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра де Кро.
По его мнению, Германия - это единственная страна, допустившая сокращение своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия не станет возмещать России ущерб за национализацию «Северного потока – 2», но и не сможет пользоваться газопроводом.
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