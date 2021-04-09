Бедный родственник. Профессор МГИМО вспомнила, каким был принц Филипп

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Причины смерти не сообщаются. Через два месяца, 10 июня, принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет.

Специалист в области внешней политики Великобритании, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова рассказала НСН, какое место занимал принц в жизни Королевства.

«Елизавета сразу заявила, что он будет «вторым главным» после нее. Не Принц Уэльский Чарльз, который должен быть вторым по иерархии, а именно принц Филипп. Он возглавлял множество фондов и спортивных организаций. Достаточно упомянуть Фонд Дикой природы, Общество автолюбителей, Союз альпинистов, несколько десятков яхт-клубов, гольф-клубов, он почетный гражданин многих городов, почетный доктор, его перу принадлежит десять книг, он сам писал свои речи, и ему это очень нравилось», - отметила она.

Она вспомнила, что, несмотря на то, что Филипп был принцем греческим и датским, ему было тяжело стать своим среди местной элиты.

«Представители британского истэблишмента относились к нему слегка свысока, потому что, несмотря на то, что он считался принцем греческим и датским и даже был шестым претендентом на греческий престол, денег у него фактически не было. Родители рано развелись. Отец почти всю жизнь прожил в Монте-Карло, был игроком и вечно жил в долгах. Мать Алиса Баттенбергская хоть и была из очень знатной семьи, но закончила жизнь в психиатрической больнице. И королева, понимая его уязвимость, всегда хотела поднять его. В свое время она хотела сделать Филиппа принцем Содружества, но там приняли это предложение холодно, и Филипп был вынужден сосредоточиться на общественной деятельности», - рассказала профессор.