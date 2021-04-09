Бедный родственник. Профессор МГИМО вспомнила, каким был принц Филипп
Профессор МГИМО Наталья Капитонова рассказала НСН о том, что британский истэблишмент не принимал принца Филиппа, но ему удалось многого добиться благодаря любви королевы.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Причины смерти не сообщаются. Через два месяца, 10 июня, принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет.
Специалист в области внешней политики Великобритании, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова рассказала НСН, какое место занимал принц в жизни Королевства.
«Елизавета сразу заявила, что он будет «вторым главным» после нее. Не Принц Уэльский Чарльз, который должен быть вторым по иерархии, а именно принц Филипп. Он возглавлял множество фондов и спортивных организаций. Достаточно упомянуть Фонд Дикой природы, Общество автолюбителей, Союз альпинистов, несколько десятков яхт-клубов, гольф-клубов, он почетный гражданин многих городов, почетный доктор, его перу принадлежит десять книг, он сам писал свои речи, и ему это очень нравилось», - отметила она.
Она вспомнила, что, несмотря на то, что Филипп был принцем греческим и датским, ему было тяжело стать своим среди местной элиты.
«Представители британского истэблишмента относились к нему слегка свысока, потому что, несмотря на то, что он считался принцем греческим и датским и даже был шестым претендентом на греческий престол, денег у него фактически не было. Родители рано развелись. Отец почти всю жизнь прожил в Монте-Карло, был игроком и вечно жил в долгах. Мать Алиса Баттенбергская хоть и была из очень знатной семьи, но закончила жизнь в психиатрической больнице. И королева, понимая его уязвимость, всегда хотела поднять его. В свое время она хотела сделать Филиппа принцем Содружества, но там приняли это предложение холодно, и Филипп был вынужден сосредоточиться на общественной деятельности», - рассказала профессор.
Капитонова также уточнила, каким был характер принца.
«Он был человек жесткий, рано остался без родителей, которые разбежались. Прямой - ему нравилось шокировать публику каким-то словцом. Не дипломат, и этим гордился. Конечно, это страшный удар по королеве. Она влюбилась в него, когда ей было 13. И они прожили вместе долгую жизнь. Как обычно, в Великобритании пройдут церемониальные мероприятия. Тело принца может быть выставлено для прощания в Вестминстерском аббатстве или Соборе Святого Павла, но, возможно, вмешается пандемия. В любом случае такого сумасшествия, что было на похоронах принцессы Дианы, которые можно только сравнить с проводами адмирала Нельсона в 1815 году, здесь не будет. В любом случае это огромная утрата», - считает эксперт.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга, сообщила пресс-служба Кремля.
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