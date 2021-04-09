В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рассказал РИА Новости о связи с православием герцога Эдинбургского Филиппа, супруга британской королевы Елизветы II.

В пятницу скончался муж королевы Великобритании принц Филипп. Ему было 99 лет, сообщил Twitter Британской королевской семьи.

«Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память», - сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, что Филипп был крещен в православной вере, после отъезда родителей из Греции в Великобританию перешел в англиканство, но сохранил любовь к православию и в беседе с Илларионом в 2011 году интересовался возрождением церковной жизни в России, вспоминая свои посещения Афона.

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ФОТО: РИА Новости
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