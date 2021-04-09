Умер муж Елизаветы II принц Филипп
Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп. Ему было 99 лет.
«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», - сообщил Twitter Британской королевской семьи.
Ранее сообщалось, что 16 февраля принц попал в больницу, где провел четыре недели. Подробности болезни не раскрывались. Позже он перенес «кардиохирургическую процедуру», как писали СМИ. Это была самая долгая госпитализация в жизни супруга Елизаветы II.
Будущая королева Елизавета и Филипп сочетались браком 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. После восхождения супруги на престол сначала отказался от титула принца, но позже 22 февраля 1957 года его принял. Посвящал себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В 1964—1986 годах являлся президентом Международной федерации конного спорта, в 1981—1996 годах — Всемирного фонда дикой природы.
10 июня ему могло исполниться 100 лет.
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