Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Ранее сообщалось, что 16 февраля принц попал в больницу, где провел четыре недели. Подробности болезни не раскрывались. Позже он перенес «кардиохирургическую процедуру», как писали СМИ. Это была самая долгая госпитализация в жизни супруга Елизаветы II.

Будущая королева Елизавета и Филипп сочетались браком 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. После восхождения супруги на престол сначала отказался от титула принца, но позже 22 февраля 1957 года его принял. Посвящал себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. В 1964—1986 годах являлся президентом Международной федерации конного спорта, в 1981—1996 годах — Всемирного фонда дикой природы.

10 июня ему могло исполниться 100 лет.

