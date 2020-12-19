Базу ВВС США под Баграмом обстреляли ракетами

Ракетный удар нанесен в субботу утром из района Каландархил.

По данным пресс-секретаря, полиция уже обнаружила платформу с десятком ракет BM-12. Силовики смогли предотвратить запуск шести из них, сообщают РИА «Новости».

В НАТО уже подтвердили атаку на американских военных, сообщают СМИ. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

Пока ни одна из группировок в регионе не взяла на себя ответственность за пуск ракет по военной базе США.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил НСН, что реальной силы войска НАТО в этом регионе не представляют.

«Присутствие НАТО, как показывает опыт и практика, это негативный момент. Уход никоим образом, к сожалению, не изменит ситуацию - ни в положительную, ни в отрицательную сторону. НАТО сидит в своих гарнизонах, на базах и реального участия в боевых действиях не принимает», - утверждает эксперт.

