Бастрыкин: Теракты - типичный стиль Киева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал попытку атаки беспилотников на Кремль. Своим мнением глава СК поделился в интервью РИА Новости.

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По словам Бастрыкина, ЧП подтверждает, что совершение терактов – «типичный стиль» Киева.

«То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, – особенно цинично», – подчеркнул глава Следкома.

Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаку совершила Украина, и за ней стоят США.

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ФОТО: РИА Новости
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