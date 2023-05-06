Бастрыкин: Теракты - типичный стиль Киева
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал попытку атаки беспилотников на Кремль. Своим мнением глава СК поделился в интервью РИА Новости.
По словам Бастрыкина, ЧП подтверждает, что совершение терактов – «типичный стиль» Киева.
«То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, – особенно цинично», – подчеркнул глава Следкома.
Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаку совершила Украина, и за ней стоят США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru