Бастрыкин раскритиковал работу СКР

7 октября 201918:16

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил работу собственного ведомства на «тройку с плюсом», пишет ТАСС.

«Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — заявил глава СКР на открытии седьмого съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Он отметил, что за прошлый год было заменено 40% руководителей территориальных органов, а также напомнил, что ежегодно полторы тысячи следователей получают дисциплинарные взыскания.

При этом, по словам Бастрыкина, ведомство принимает меры для улучшения дисциплины.

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Ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция, посвящённая кризису в правоохранительной системе России. В её ходе член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод рассказал, что действиями СКР порой остаются возмущены даже в Генпрокуратуре.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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