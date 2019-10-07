Бастрыкин раскритиковал работу СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил работу собственного ведомства на «тройку с плюсом», пишет ТАСС.

«Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — заявил глава СКР на открытии седьмого съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

Он отметил, что за прошлый год было заменено 40% руководителей территориальных органов, а также напомнил, что ежегодно полторы тысячи следователей получают дисциплинарные взыскания.

При этом, по словам Бастрыкина, ведомство принимает меры для улучшения дисциплины.