Глава Минюста ФРГ Бушман пригрозил арестовать Путина в случае его визита в страну

Министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит ФРГ. Об этом сообщает агентство Die Zeit.

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«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования», — цитирует его RT.

По словам Бушмана, он выполнит решение МУС, при условии, что «нога Путина ступит на территорию Германии».

Ранее обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан признался, что оформление МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызывает «сожаление», хотя при этом представляет собой лишь первый этап многих иных расследований.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинАрестГермания

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