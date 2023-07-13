Басманный суд заочно арестовал политика Милова по делу о фейках об армии

Оппозиционного политика, бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в России иноагентом) заочно арестовали по обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Басманного суда.

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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича ... сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ», — отметили в учреждении.

Милов объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что политик покинул Россию. Как заявил Милов в апреле прошлого года, он уехал из страны, опасаясь ареста, а также из-за необходимости продолжать общественную работу.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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