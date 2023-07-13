Басманный суд заочно арестовал политика Милова по делу о фейках об армии

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича ... сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ», — отметили в учреждении.

Милов объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что политик покинул Россию. Как заявил Милов в апреле прошлого года, он уехал из страны, опасаясь ареста, а также из-за необходимости продолжать общественную работу.

