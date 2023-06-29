Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

По решению суда ему заочно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение просило приговорить журналиста к девяти годам тюрьмы.

Кроме того, суд запретил медиаменеджеру заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет после освобождения.

Уголовное дело в отношении Красильщика возбудили 2022 года за размещение в соцсетях якобы «заведомо ложной информации» о действиях российских войск в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

