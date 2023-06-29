Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы признал медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс. Лавка» Илью Красильщика виновным по статье о публичном распространение фейков о Вооружённых силах РФ, сообщает ТАСС.
По решению суда ему заочно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение просило приговорить журналиста к девяти годам тюрьмы.
Кроме того, суд запретил медиаменеджеру заниматься администрированием сайтов в течение четырёх лет после освобождения.
Уголовное дело в отношении Красильщика возбудили 2022 года за размещение в соцсетях якобы «заведомо ложной информации» о действиях российских войск в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
- Долги «Связного» перед кредиторами составили 53,7 миллиарда рублей
- Жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества
- «Аэроэкспрессы» возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00
- Картаполов: Пригожин не подписал контракт с Минобороны и получил отказ в участии в СВО
- Путин: Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка
- Путин заявил о необходимости создавать больше отечественных товаров
- Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года
- СМИ: В Москве из окна выпала вице-президент Локо-банка
- Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за ЛГБТ-контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru