Барщевский призвал «срочно и жестко» наказывать за клевету в Сети
Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде России Михаил Барщевский в эфире НСН поддержал новые ограничения «свободы вранья».
Уголовную ответственность за клевету в интернете намерены внедрить депутаты Госдумы. Они внесли соответствующий законопроект. Согласно документу, за клевету в Сети будет грозить штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде России Михаил Барщевский в эфире НСН заявил, что одобряет ужесточения наказания за клевету.
«Я всемерно поддерживаю эту инициативу, потому что у некоторых людей существует иллюзия, что интернет - это место, где можно безответственно болтать все, что угодно. В том числе оскорблять людей, клеветать на людей, распространять фейковые новости. С этим нужно заканчивать срочно и очень жестко», - подчеркнул Барщевский.
Он уверен, что законопроект не нарушает прописанную в Конституции РФ свободу слова.
«Это никак не влияет на свободу слова, потому что свобода слова не подразумевает свободу клеветы, свободу вранья и свободу оскорблений», - добавил юрист.
Согласно законопроекту, за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А за ложную информацию о том, что тот или иной человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы до четырех лет.
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