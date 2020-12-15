«В интернете творится беспредел». В Госдуме оценили законопроект о клевете в сети

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно документу, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин.



Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал в эфире НСН, что законопроект сырой и вызывает много вопросов.

«С одной стороны, в интернете творится беспредел, в нем много неверных сведений и сведений, оскорбляющих честь и достоинство людей, с этим надо бороться. А с другой стороны, в этом законопроекте есть очень сомнительные вещи, например, криминализируются высказывания, которые касаются неопределенного круга лиц. То есть если критикуют чиновников как таковых, то это тоже клевета, что ли?» - удивляется депутат.