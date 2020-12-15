«В интернете творится беспредел». В Госдуме оценили законопроект о клевете в сети
Первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству рассказал в эфире НСН о недоработках законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете.
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно документу, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин.
Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал в эфире НСН, что законопроект сырой и вызывает много вопросов.
«С одной стороны, в интернете творится беспредел, в нем много неверных сведений и сведений, оскорбляющих честь и достоинство людей, с этим надо бороться. А с другой стороны, в этом законопроекте есть очень сомнительные вещи, например, криминализируются высказывания, которые касаются неопределенного круга лиц. То есть если критикуют чиновников как таковых, то это тоже клевета, что ли?» - удивляется депутат.
Он подчеркнул, что фракция «Справедливой России» относится к законопроекту с большой осторожностью и надеется на его доработку через поправки.
«Так как законопроект поддержит «Единая Россия», она одна его и поддержит, но у них большинство, то его, скорее всего, примут. Поправки мы будем делать, полагаю, их будет много и, надеюсь, какие-то из них пройдут, по крайней мере, об исключении упоминания неопределенного круга лиц», - выразил надежду парламентарий.
Ранее правительство России поддержало законопроект о клевете в интернете. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети «концептуальных возражений не вызывает».
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