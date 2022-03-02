Банковские карты России и Белоруссии перестали работать на Украине

Отмечается, что с первого марта Нацбанк запретил принимать российские и белорусские банковские карты на территории Украины. Также регулятор наложил запрет на зачисление средств на счета клиентам по переводам, которые производятся с использованием платежных карт Белоруссии и России.

Ранее Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков. В список попали ВТБ, «Россия» и «Открытие».

