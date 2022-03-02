Банковские карты России и Белоруссии перестали работать на Украине

Карты, выпущенные банками России и Белоруссии больше не работают на территории Украины. Об этом сообщил в Facebook Национальный банк Украины.

ВТБ опроверг снятие комиссии за обналичивание валюты

Отмечается, что с первого марта Нацбанк запретил принимать российские и белорусские банковские карты на территории Украины. Также регулятор наложил запрет на зачисление средств на счета клиентам по переводам, которые производятся с использованием платежных карт Белоруссии и России.

Ранее Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков. В список попали ВТБ, «Россия» и «Открытие».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские КартыНацбанк Украины
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