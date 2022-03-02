ВТБ опроверг снятие комиссии за обналичивание валюты
Банк ВТБ назвал фейком информацию о взимании комиссии за снятие валюты. Опровержение ВТБ опубликовал в своем Telegram-канале.
«В Telegram-каналах пишут, что ВТБ ввел дополнительную комиссию за снятие валюты, если она хранилась на счету 45 дней. Официально сообщаем: это фейк. Никаких новых комиссий банк не вводил», — подчеркнули в ВТБ.
В то же время в банке объяснили, что комиссия за снятие средств, которые хранились на счете короткий срок, является общебанковской практикой и применяется уже много лет.
Ранее стало известно, что ВТБ вошел в список российских банков, которые Евросоюз отключил от SWIFT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru