Под новые санкции США попали иранские банки

США ввели новый санкции против Ирана, в «черный» список попали банки страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что под санкции попали 18 финансовых организаций Ирана.

Ранее в конце сентября текущего года власти США расширили список санкций против Ирана, внеся в него двух иранцев, три иранские тюрьмы и отделение суда.

В августе госсекретарь США Майкл Помпео уведомил Совбез о восстановлении санкционного режима против Ирана. Отмечалось, что санкции коснутся также и тех стран, которые намерены продолжать сотрудничество с Ираном. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Al Arabiya высказал мнение, что США не перестанут угрожать санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном.

