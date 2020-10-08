Под новые санкции США попали иранские банки
США ввели новый санкции против Ирана, в «черный» список попали банки страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Отмечается, что под санкции попали 18 финансовых организаций Ирана.
Ранее в конце сентября текущего года власти США расширили список санкций против Ирана, внеся в него двух иранцев, три иранские тюрьмы и отделение суда.
В августе госсекретарь США Майкл Помпео уведомил Совбез о восстановлении санкционного режима против Ирана. Отмечалось, что санкции коснутся также и тех стран, которые намерены продолжать сотрудничество с Ираном. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала Al Arabiya высказал мнение, что США не перестанут угрожать санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном.
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