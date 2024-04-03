Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»
Все кредитные учреждения Киргизии перестали обслуживать карты «Мир» с 3 апреля, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра республики.
Он пояснил, что данная мера принята с целью недопущения попадания киргизских банков под вторичные санкции США и ЕС.
В Национальном банке республики по этому поводу заявили, что не вмешиваются во внутренние дела коммерческих банков.
«Коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению или отключению обслуживания карт «Мир» в своей инфраструктуре», - добавили в пресс-службе регулятора.
Ранее банки Таджикистана заявили о продолжении приема карт «Мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru