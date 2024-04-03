Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»

Он пояснил, что данная мера принята с целью недопущения попадания киргизских банков под вторичные санкции США и ЕС.

В Национальном банке республики по этому поводу заявили, что не вмешиваются во внутренние дела коммерческих банков.

«Коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению или отключению обслуживания карт «Мир» в своей инфраструктуре», - добавили в пресс-службе регулятора.

Ранее банки Таджикистана заявили о продолжении приема карт «Мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



