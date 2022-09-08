Банк Англии: банкноты с изображением Ее Величества останутся законным платежным средством

Банк Англии заявил, что купюры британского фунта стерлингов с изображением умершей королевы Елизаветы II продолжат оставаться законным платежным средством до дальнейшего объявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское учреждение.

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Сообщается, что дальнейшее объявление о действующих банкнотах Банка Англии будет сделано после десятидневного траура.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

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