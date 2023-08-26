Балицкий заявил, что власти рассчитывают на освобождение города Запорожье
Находящийся под контролем Киева город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
«Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья ... У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — поделился чиновник.
Балицкий подчеркнул, что у региональных властей «очень большие планы» в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных. Регион приступит к налаживанию мирной жизни здесь, «как только будет решение».
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия освободит Одессу после отступления частей ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутии восемь человек пострадали при опрокидывании вахтового автобуса
- Балицкий заявил, что власти рассчитывают на освобождение города Запорожье
- Рябков: Военно-техническое сотрудничество России и Ирана не изменится
- Российские бойцы отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
- Президент Южной Осетии призвал Грузию признать ответственность за агрессию
- Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
- Мятежники Нигера уточнили, что вышлют из страны только посла Франции
- Собянин: В Истринском районе уничтожен беспилотник
- В Подмосковье ликвидировали открытое горение в строительном магазине
- Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023-2024 годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru