Балицкий заявил, что власти рассчитывают на освобождение города Запорожье

Находящийся под контролем Киева город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

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«Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья ... У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — поделился чиновник.

Балицкий подчеркнул, что у региональных властей «очень большие планы» в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных. Регион приступит к налаживанию мирной жизни здесь, «как только будет решение».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия освободит Одессу после отступления частей ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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