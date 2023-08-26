Балицкий заявил, что власти рассчитывают на освобождение города Запорожье

«Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья ... У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — поделился чиновник.

Балицкий подчеркнул, что у региональных властей «очень большие планы» в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных. Регион приступит к налаживанию мирной жизни здесь, «как только будет решение».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия освободит Одессу после отступления частей ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

