Балицкий: Обсуждается создание нового федерального округа РФ

Создание отдельного федерального округа для новых регионов России обсуждается. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

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«Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было», — подчеркнул чиновник.

Балицкий указал, что «не очень правильно говорить свое видение», пока не представлена программа вхождения областей и народных республик в федеральные округа.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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