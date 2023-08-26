Балицкий: Обсуждается создание нового федерального округа РФ
Создание отдельного федерального округа для новых регионов России обсуждается. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
«Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было», — подчеркнул чиновник.
Балицкий указал, что «не очень правильно говорить свое видение», пока не представлена программа вхождения областей и народных республик в федеральные округа.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru