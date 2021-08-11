Байден заявил об уважении решения губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

Ранее во вторник Куомо заявил о своем уходе с поста главы штата. По его словам, наибольшую помощь он окажет, отойдя от дел.

Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

