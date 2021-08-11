Байден заявил об уважении решения губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Президент США Джо Байден заявил, что уважает решение губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее во вторник Куомо заявил о своем уходе с поста главы штата. По его словам, наибольшую помощь он окажет, отойдя от дел.
Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.
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