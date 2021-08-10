Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку после обвинений в харассменте

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что через 14 дней уходит со своего поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны не менее 11 женщин.

Как подчеркнул Куомо, доклад прокуратуры штата на этот счёт содержит немалого неточностей, особенно в части наиболее тяжелых обвинений. Однако, учитывая всю ситуацию, по словам губернатора, наибольшую помощь он окажет, отойдя от дел. Ранее ближайшая помощница Куомо Мелисса Дероза также подала в отставку.

Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, представляет Демократическую партию, огласила итоги расследования, согласно которым, было подтверждено, что губернатор подвергал харассменту нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. При этом надзорное ведомство пока не предъявила официальных обвинений.

На фоне сексуального скандала к отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка.

