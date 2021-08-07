Защита Куомо назвала обвинения в домогательствах пристрастными

Расследование, в результате которого губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, нельзя назвать беспристрастным. Такое заявление сделала адвокат Куомо Рита Глейвин, передает РИА Новости.

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По словам Глейвин, результат расследования был предопределен. Она отметила, что это наносит ущерб системе правосудия.

Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Нью-ЙоркСША
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