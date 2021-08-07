Защита Куомо назвала обвинения в домогательствах пристрастными
Расследование, в результате которого губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, нельзя назвать беспристрастным. Такое заявление сделала адвокат Куомо Рита Глейвин, передает РИА Новости.
По словам Глейвин, результат расследования был предопределен. Она отметила, что это наносит ущерб системе правосудия.
Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Британия заявила о «перехвате» двух российских самолетов ТУ-142
- Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки
- Путин заявил о работе над программой льготной ипотеки на ИЖС
- США вакцинировали от COVID-19 половину населения
- «Пробовал, очень доволен»: Путин оценил башкирский мед
- Застрявших на леднике российских туристов вывезли в Душанбе
- Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России
- Росстат: Смертность в июне выросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом
- Путин отметил, что отсутствие символов РФ на Олимпиаде не повлияло на спортивные результаты
- Путин сообщил о системных мерах правительства по сдерживанию цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru