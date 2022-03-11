СМИ: Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией
Президент США Джо Байден в пятницу предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.
По данным агентства, американский лидер намерен выступить с призывом повысить тарифы на импорт из РФ, пишет РИА ФАН.
Согласно графику Байдена на 11 марта, глава Белого дома объявит о новых действиях в отношении России в 10:15 по местному времени (18:15 мск), отмечает RT.
Ранее США на фоне специальной военной операции РФ на Украине ввели ограничения против банковского сектора, поставок высокотехнологичной продукции, а также запретили импорт нефти и газа из России.
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