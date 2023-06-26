Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»
Соединенные Штаты и другие страны Запада не причастны к мятежу частной военной компании «Вагнер», заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.
«Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», - сказал глава Белого дома.
По его словам, Вашингтон в связи с событиями в России был готов к «разным сценариям». Байден заверил, что США продолжат поддерживать Украину.
Подразделения ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина утром 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru