Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»

Соединенные Штаты и другие страны Запада не причастны к мятежу частной военной компании «Вагнер», заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать

«Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», - сказал глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон в связи с событиями в России был готов к «разным сценариям». Байден заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

Подразделения ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина утром 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры