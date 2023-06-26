Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»

«Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», - сказал глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон в связи с событиями в России был готов к «разным сценариям». Байден заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

Подразделения ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина утром 24 июня заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее предательством. Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

