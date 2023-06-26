Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать

В аудиообращении, опубликованном пресс-службой бизнесмена, он рассказал, что пообщался с бойцами и командирами, из которых лишь 1-2% решили подписать контракт с Минобороны РФ - остальные отказались.

Он отметил, что с целью сохранить ЧВК «Ванер» были использованы все доводы, но ни один не был реализован. Поэтому группа стала собирать технику и проводить инвентаризацию для того, чтобы в случае, если решение о дальнейшей судьбе подразделения не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику возле штаба СВО.

«Мы не проявляли агрессии, однако по нам был нанесён ракетный удар и отработали вертолёты. Около 30 бойцов ЧВК «Вагнер» погибли, некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение немедленно выдвигаться», - сказал Пригожин.

Ранее основатель ЧВК заявил, что во время мятежа были ранены несколько бойцов «Вагнера», также погибли двое ранее присоединившихся военнослужащих Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

