Байден заявил о многостороннем подходе в работе с Россией
Избранный президент США Джозеф Байден заявил о намерении придерживаться многостороннего подхода в политике по отношению к России, Ирану и Китаю. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.
«Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие. Одно я знаю наверняка — мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы», — сказал Байден.
По его словам, Вашингтон в контексте переговоров по иранской ядерной программе намерен работать над восстановлением «близких отношений [со странами] Европы и Индо-Тихоокеанского» региона, передает RT.
Ранее сообщалось, что новым пресс-секретарем Белого дома станет бывший спикер госдепартамента США Дженнифер Псаки. Такое решение принял избранный президент США Джо Байден. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН оценил нового пресс-секретаря Белого дома. По его мнению, назначение Псаки – показатель снижения профессионализма американской элиты в целом.
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