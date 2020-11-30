«Будем смеяться!» Заслуженный дипломат обвинил Псаки в некомпетентности

По его мнению, назначение Псаки – показатель снижения профессионализма американской элиты в целом.

«Может, с ней будет проще. Она многого не знает. Сложный партнер – это тот, кто хорошо знает предмет. Самый сложный партнер для всех иностранных дипломатов всегда был наш министр Андрей Громыко (глава МИД СССР в 1957-1985 годах - прим. НСН). А сегодня – Лавров. Потому что они хорошо знают предмет. Разговаривать с ними сложно, надо готовиться. Министр, который сидит год-два не знает так хорошо, как министр, который сидит 10-15, а может и 20 лет. А Псаки – ну, скажет опять что-нибудь, посмеемся. У них в госдепартаменте есть очень серьезные, знающие люди. Тогда и переговоры были. А сейчас они суют нам бумажку, и либо соглашайтесь с ней, либо не будет переговоров. А когда государства не ведут переговоры, то и общения нет, и ничего не получается. Это свидетельство некомпетентности тех представителей, которых, в частности, Трамп назначал в госдепартамент. То же и о Псаки можно сказать. Будем смеяться», - полагает собеседник НСН.

Псаки стала объектом насмешек в российских СМИ после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе. Она обвинила проведенные в самопровозглашенных республиках Донбасса референдумы о самоопределении в 2014 году в фальсификациях с применением так называемых «каруселей». Когда журналисты спросили ее, что это значит, она не смогла ответить.

Кроме того, ее высмеивали за то, что она якобы грозилась отправить «к берегам Белоруссии» шестой флот США в случае вторжения на Украину. Как известно, у Белоруссии нет выхода к морю. Менее известно, что эта история выдумана, Псаки никогда такого не говорила.

