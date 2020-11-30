«Будем смеяться!» Заслуженный дипломат обвинил Псаки в некомпетентности
Бывший заместитель генсекретаря ООН оценил в эфире НСН назначение нового пресс-секретаря Белого дома.
Новым пресс-секретарем Белого дома станет бывший спикер госдепартамента США Дженнифер Псаки. Такое решение принял избранный президент США Джо Байден.
Ранее Псаки работала помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям, в период с 2013 по 2015 год была представителем госдепартамента при госсекретаре Джоне Керри.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН оценил нового пресс-секретаря Белого дома.
«Не надо преувеличивать роль пресс-секретаря. Это внешнее лицо, но он никогда ничего не решает. Что ей дадут прочитать, то она и скажет. Самое главное – когда ему задают вопросы. Тут пресс-секретарь должен ориентироваться в международных делах. А Псаки, если посмотреть ее биографию, она не дипломат. Я бы ее близко не подпустил. Есть люди, знающие проблему, есть находчивые, с юмором. А она просто не подходит на эту должность, никак не подходит. Кто-то ее пихает на эту должность, но Псаки не красит лицо американской дипломатии и Соединенных Штатов в принципе», - сказал Орджоникидзе.
По его мнению, назначение Псаки – показатель снижения профессионализма американской элиты в целом.
«Может, с ней будет проще. Она многого не знает. Сложный партнер – это тот, кто хорошо знает предмет. Самый сложный партнер для всех иностранных дипломатов всегда был наш министр Андрей Громыко (глава МИД СССР в 1957-1985 годах - прим. НСН). А сегодня – Лавров. Потому что они хорошо знают предмет. Разговаривать с ними сложно, надо готовиться. Министр, который сидит год-два не знает так хорошо, как министр, который сидит 10-15, а может и 20 лет. А Псаки – ну, скажет опять что-нибудь, посмеемся. У них в госдепартаменте есть очень серьезные, знающие люди. Тогда и переговоры были. А сейчас они суют нам бумажку, и либо соглашайтесь с ней, либо не будет переговоров. А когда государства не ведут переговоры, то и общения нет, и ничего не получается. Это свидетельство некомпетентности тех представителей, которых, в частности, Трамп назначал в госдепартамент. То же и о Псаки можно сказать. Будем смеяться», - полагает собеседник НСН.
Псаки стала объектом насмешек в российских СМИ после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе. Она обвинила проведенные в самопровозглашенных республиках Донбасса референдумы о самоопределении в 2014 году в фальсификациях с применением так называемых «каруселей». Когда журналисты спросили ее, что это значит, она не смогла ответить.
Кроме того, ее высмеивали за то, что она якобы грозилась отправить «к берегам Белоруссии» шестой флот США в случае вторжения на Украину. Как известно, у Белоруссии нет выхода к морю. Менее известно, что эта история выдумана, Псаки никогда такого не говорила.
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