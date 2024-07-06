Байден заявил, что уверен в своих способностях победить Трампа на выборах

«Да, да и еще раз да», — указал Байден, отвечая на вопрос о способности победить Трампа.

Как отметил политик, за последние месяцы в США снизилась инфляция, сам экс-президент стал «осужденным уголовником», и на этом фоне глава государства «собирается победить».

Кроме того, Байден назвал себя наиболее квалифицированным для победы на президентских выборах.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.

