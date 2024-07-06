Байден заявил, что уверен в своих способностях победить Трампа на выборах
Президент США Джо Байден считает, что способен победить бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом политик заявил в интервью ABС.
«Да, да и еще раз да», — указал Байден, отвечая на вопрос о способности победить Трампа.
Как отметил политик, за последние месяцы в США снизилась инфляция, сам экс-президент стал «осужденным уголовником», и на этом фоне глава государства «собирается победить».
Кроме того, Байден назвал себя наиболее квалифицированным для победы на президентских выборах.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru