Трамп: Байден превратил страну в хаос

Американский лидер Дональд Трамп во время конференции консерваторов в Вашингтоне заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена.

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Президент США назвал его «худшим президентом в истории» страны. «Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», – заявил Трамп. По его словам, проблемы, которые достались его администрации, затронули все сферы. В качестве примера глава Белого дома привел кризис на границе, инфляцию и ослабление позиций США на мировой арене.

Ранее Белый дом обвинил администрацию Байдена в бездействии по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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