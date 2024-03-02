Байден: США сбросят с воздуха гумпомощь для жителей Газы
Поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, США в ближайшие дни планируют осуществить ее сброс с воздуха, а также расширить поставки по суше. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«В ближайшие дни США осуществят сброс помощи с воздуха в Газу, удвоят усилия по открытию морского коридора и расширят поставки по суше», — написал политик в соцсети X.
Как отметил Байден, Вашингтон считает необходимым «делать больше» на указанном направлении, и США «сделают больше».
Ранее Джо Байден заявил, что единственный способ решить палестино-израильский конфликт — признать независимость Палестины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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