Байден: США сбросят с воздуха гумпомощь для жителей Газы

«В ближайшие дни США осуществят сброс помощи с воздуха в Газу, удвоят усилия по открытию морского коридора и расширят поставки по суше», — написал политик в соцсети X.

Как отметил Байден, Вашингтон считает необходимым «делать больше» на указанном направлении, и США «сделают больше».

Ранее Джо Байден заявил, что единственный способ решить палестино-израильский конфликт — признать независимость Палестины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

