Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности

По его словам, если израильские власти «продолжат действовать в том же духе», то они могут лишиться поддержки мировой общественности.

Глава Белого дома также отметил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта «сопряжен с трудностями».

«Думаю, если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем изменить динамику и прийти... к процессу, который гарантирует безопасность Израиля и независимость палестинцев», - заключил Байден.

Ранее посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела во время слушаний в Международном суде ООН обвинил Израиль в политике апартеида против палестинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».