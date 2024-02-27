Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности

Израилю следует изменить свой подход к конфликту в секторе Газа. Об этом в интервью NBC заявил президент США Джо Байден.

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По его словам, если израильские власти «продолжат действовать в том же духе», то они могут лишиться поддержки мировой общественности.

Глава Белого дома также отметил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта «сопряжен с трудностями».

«Думаю, если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем изменить динамику и прийти... к процессу, который гарантирует безопасность Израиля и независимость палестинцев», - заключил Байден.

Ранее посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела во время слушаний в Международном суде ООН обвинил Израиль в политике апартеида против палестинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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