Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности
Израилю следует изменить свой подход к конфликту в секторе Газа. Об этом в интервью NBC заявил президент США Джо Байден.
По его словам, если израильские власти «продолжат действовать в том же духе», то они могут лишиться поддержки мировой общественности.
Глава Белого дома также отметил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта «сопряжен с трудностями».
«Думаю, если мы добьемся временного прекращения огня, мы сможем изменить динамику и прийти... к процессу, который гарантирует безопасность Израиля и независимость палестинцев», - заключил Байден.
Ранее посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела во время слушаний в Международном суде ООН обвинил Израиль в политике апартеида против палестинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
- Разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной
- Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%
- Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy
- Дзюба усомнился в хорошем качестве российского аналога игры FIFA
- Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности
- Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН
- Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
- Кустурица изменил название романа Достоевского ради фильма
- СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru