Байден заявил, что США думают о целесообразности «ответных шагов» по кибератаке

Президент США Джо Байден заявил, что администрация США изучает целесообразность ответных шагов в связи с хакерской атакой на компанию JBS, которую могли провести хакеры из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Милонов назвал «котлетной войной» новую кибератаку на США

По словам Байдена, администрация "внимательно рассматривает этот вопрос". При этом Байден отказался подтверждать, что за атакой стоят официальные силы РФ. Компания JBS ранее сообщила, что атаки совершили преступники, которые могут базироваться в России.

При этом администрация США подтвердила, что держит связь с российскими властями по данному инциденту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль готов в краткие сроки рассмотреть обращения США в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если подобные просьбы поступят. По его словам, Россия не располагает данными об организаторах этих кибератак.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление Белого дома об «укрывательстве преступников-вымогателей» из России, причастных к хакерской атаке на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАКибератаки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры