Милонов назвал «котлетной войной» новую кибератаку на США

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Конгрессе США предложили восстановить санкции против «Северного потока — 2»

Конгрессмен США Фред Келлер внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока 2», говорится в сообщении офиса конгрессмена.

Виталий Милонов: «В 25 раз они это предложили и в 25 раз отменят. "Северный поток" - это газопровод, соединяющий Россию и Европу, а США находятся далеко от "Северного потока". И пускай не суют свой американский нос в наши европейские дела», - отметил депутат. 

2

Лукашенко позволит следователям из Донбасса провести допрос Протасевича

В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Романа Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона «Азов» и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, «принимал участие в боевых действиях» на юго-востоке страны. 

Виталий Милонов: «Давно пора! Считаю, что Протасевич изначально должен был быть объявлен в международный розыск», - добавил депутат. 

3

Авиавласти Германии не позволили авиакомпании S7 выполнить два рейса

S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности в рабочем порядке. Пассажирам вернут средства в полном объеме, пишет РБК.

Виталий Милонов: «Это "серьезная" победа! Победили пассажирскую авиакомпанию. Кому они сделали хуже? Наверно, гражданам Германии, которые не смогут попасть к родственникам в Россию. Наказали сами себя. Разбомбили Берлин», - подчеркнул он. 

4

Власти США заявили, что новая кибератака не повлияет на проведение российско-американского саммита

Кибератака на подразделение крупнейшего в США производителя мяса JBS, в совершении которой подозревают "базирующуюся в России" группу хакеров, не повлияет на проведение российско-американского саммита.

Виталий Милонов: «Я действительно подозреваю, что производители российских пельменей и вареников решили таким образом расправиться с производителем американских гамбургеров. Котлетная война какая-то начинается!» - предположил собеседник НСН. 

5

Весной появились более 150 мошеннических сайтов для туристов

Активность ресурсов распределялась равномерно с марта по май. Кроме того, по данным банков, мошенники пользуются фейковыми сайтами для кражи платежных данных россиян.

Виталий Милонов: «Ну, во-первых, следить надо за интернетом, чтобы эти мошеннические сайты не плодились и ловить этих негодяев, а то они сегодня один сайт откроют, завтра - другой. И ходят на свободе. Всех посадить в тюрьму, всем запретить подходить к компьютерам», - сказал депутат. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ОтдыхРусские ХакерыСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости