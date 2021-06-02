Милонов назвал «котлетной войной» новую кибератаку на США

Виталий Милонов: «Ну, во-первых, следить надо за интернетом, чтобы эти мошеннические сайты не плодились и ловить этих негодяев, а то они сегодня один сайт откроют, завтра - другой. И ходят на свободе. Всех посадить в тюрьму, всем запретить подходить к компьютерам», - сказал депутат.

