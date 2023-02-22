Байден заявил, что Россия никогда не победит Украину
Россия не одержит победу в конфликте на Украине, считает президент США Джо Байден. Об этом политик заявил во время своего выступления в Варшаве.
«Россия никогда не победит Украину. Никогда», — подчеркнул Байден.
При этом американский президент предупредил, что Киев ожидают «жесткие и горькие дни», пишет Газета.ру. По мнению Байдена, конфликт может продлиться еще не один год.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Об этом глава государства упомянул в своем послании Федеральному собранию, отмечает РЕН ТВ.
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