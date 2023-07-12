Байден заявил, что Россия должна перестать атаковать сама себя
Президент США Джо Байден оговорился в ходе своей речи по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома заявил, что для завершения конфликта на Украине «Россия должна прекратить атаки на российскую территорию». Он сразу поправил себя, добавив, что имел ввиду территорию Украины.
Он призвал Россию вывести войска и прекратить «бесчеловечные атаки». Москва может завершить конфликт «хоть завтра», считает Байден.
В своей речи глава Белого дома также перепутал количество стран - членов НАТО.
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе прошел 11-12 июля. Члены блока пообещали Украине дальнейшую помощь и согласись принять ее по упрощенной процедуре в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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