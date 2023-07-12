«Плохие новости для вас»: Байден начал встречу с шутки в адрес Зеленского

«Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами», - сказал Байден.

В ответ Зеленский начал свою речь с благодарности за то, что США находятся «рядом» в минуты, когда украинцы «выполняют тяжелую работу в борьбе за свободу». После этой фразы опубликованный СМИ ролик прерывается.

Ранее представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

