«Плохие новости для вас»: Байден начал встречу с шутки в адрес Зеленского
12 июля 202317:35
Президент США Джо Байден перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским отшутился, что у него плохие новости для Украины.
«Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами», - сказал Байден.
В ответ Зеленский начал свою речь с благодарности за то, что США находятся «рядом» в минуты, когда украинцы «выполняют тяжелую работу в борьбе за свободу». После этой фразы опубликованный СМИ ролик прерывается.
Ранее представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru