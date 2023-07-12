Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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Американский лидер выступил с речью по итогам мероприятия. Журналисты попросили Байдена прокомментировать вопрос вступления Швеции в альянс.

Президент США заявил, что вскоре в НАТО будет 32 страны. Байден подумал, что ошибся, и назвал цифру 33.

«Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», - добавил глава Белого дома.

В апреле Финляндия вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса. Заявку в блок подала и Швеция, но до сих пор не получила одобрения от Венгрии и Турции.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11-12 июля. Члены альянса пообещали Украине военную помощь и принятие в блок по упрощенной процедуре, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.nato.int
ТЕГИ:НАТОДжо БайденСША

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