Байден запутался при попытке назвать число членов НАТО

Американский лидер выступил с речью по итогам мероприятия. Журналисты попросили Байдена прокомментировать вопрос вступления Швеции в альянс.

Президент США заявил, что вскоре в НАТО будет 32 страны. Байден подумал, что ошибся, и назвал цифру 33.

«Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», - добавил глава Белого дома.

В апреле Финляндия вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса. Заявку в блок подала и Швеция, но до сих пор не получила одобрения от Венгрии и Турции.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11-12 июля. Члены альянса пообещали Украине военную помощь и принятие в блок по упрощенной процедуре, сообщает «Радиоточка НСН».

