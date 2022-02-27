Макрон осудил возможность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии
Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Он осудил возможность размещения российского ядерного оружия на белорусской территории.
Президент Белоруссии в ответ назвал «фейком» тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия.
Напомним, Макрон будет усиливать санкции против России, в том числе, на национальном уровне. Речь идет об экономических и финансовых ограничительных мерах.
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