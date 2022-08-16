Госдеп призвал отпустить Грайнер
Госдеп США призвал Россию освободить баскетболистку Бритни Грайнер, сообщает «РЕН ТВ».
С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. По его словам, девушка задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена.
Прайс отметил, что Вашингтон предложил Москве серьезную сделку по возвращению Грайнер на родину.
Напомним, американские власти готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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